Депутаты правящей в Молдавии партии денонсировали еще два соглашения в рамках СНГ

Ими стали соглашение поддержке и развитии малого предпринимательства в странах - членах содружества и соглашение о продвижении согласованной политики в области стандартизации, метрологии и сертификации

КИШИНЕВ, 31 июля. /ТАСС/. Депутаты правящей Партии действия и солидарности в парламенте Молдавии проголосовали в понедельник за денонсацию двух соглашений подписанных в рамках СНГ - о поддержке и развитии малого предпринимательства в странах - членах содружества, которое было подписано 17 января 1997 года в Москве, и соглашения о продвижении согласованной политики в области стандартизации, метрологии и сертификации.

"Соглашения с СНГ денонсированы голосами 55 депутатов во втором чтении", - заявил спикер парламента Игорь Гросу. Депутаты оппозиционного Блока коммунистов и социалистов в голосовании не участвовали, так как в знак протеста покинули зал заседаний.

"Оба эти соглашения устарели. Система в области стандартизации, метрологии, аккредитации и оценки соответствия, а также надзора за рынком в Молдавии, существенно отличается от систем в странах СНГ. А положения соглашения о поддержке и развитии малого предпринимательства в странах - членах СНГ не соответствуют текущим реалиям", - заявил представивший предложение правительства министр экономики Думитру Алайба.

Ранее депутаты от правящей партии утвердили в окончательном чтении закон о денонсации конвенции о Межпарламентской ассамблее СНГ и расторгли ряд соглашений с содружеством. Отношение Молдавии к СНГ стало меняться после победы на президентских выборах в 2020 году Майи Санду, которая ни разу не участвовала в саммитах организации. В этом году риторика Кишинева в адрес Содружества ужесточилась: глава МИД Николай Попеску объявил о начале денонсации ряда соглашений, подписанных в рамках объединения. Однако министр экономического развития и цифровизации Дмитрий Алайба заявлял, что республика должна оставить в силе те из них, которые полезны для экономики. Такой же позиции придерживается министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Владимир Боля, который считает, что выход из СНГ нанесет удар по главной отрасли страны.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала политику Кишинева двуличной, отметив, что, заявив о стремлении покинуть СНГ, власти Молдавии не торопятся отказываться от социально-экономических преимуществ участия в содружестве.