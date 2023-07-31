31 июля, 12:18

У парламента в Стокгольме подожгли Коран

© Ирина Дергачева/ ТАСС

Организаторами акции стали мигранты из Ирака Салван Момика и Салван Наджем

СТОКГОЛЬМ, 31 июля. /ТАСС/. Разрешенная столичной полицией акция прошла неподалеку от здания парламента в Стокгольме. Ее организаторы - мигранты из Ирака Салван Момика и Салван Наджем, в отношении которых уже возбуждено уголовное дело по факту разжигания вражды из-за проведенных ранее подобных манифестаций, - подожгли несколько страниц Корана.

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На площади Минтторгет собралось около 50 человек, большинство из которых - журналисты. Момика и Наджем пинали экземпляр священной книги, затем подожгли страницы в середине тома. Они выбросили в мусорный ящик подожженный экземпляр, а затем разорвали и кинули туда же еще одну копию.

Стоявшие рядом у заграждения мусульмане громко протестовали против подобной акции. Один из них крикнул Момике: "Выходи сюда, за [кордон] полицейских, поговорим с глазу на глаз!" 

Теги:
Швеция
© Информационное агентство ТАСС
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