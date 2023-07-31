Премьер Греции заявил, что Кипрскую проблему не решит создание двух государств на острове

Кириакос Мицотакис отметил необходимость "снова начать переговоры под эгидой Генерального секретаря ООН"

АФИНЫ, 31 июля. /ТАСС/. Кипрская проблема не может быть решена путем предлагаемого со стороны турок-киприотов раздела острова на два независимых государства. Об этом заявил в понедельник в Никосии премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис после встречи с президентом Кипра Никосом Христодулидисом. Высказывания сторон транслировал греческий телеканал ERT-news.

"Афины и Никосия продолжают в абсолютной координации как на уровне ЕС, Организации Объединенных Наций, так и на уровне наших двусторонних и многосторонних контактов добиваться справедливого и взаимоприемлемого решения на основе двузональной, двухобщинной федерации в рамках резолюций ООН, - сказал Мицотакис. - Эти решения были, есть и останутся нашим ориентиром". По мнению премьер-министра, "пришло время распространить европейское законодательство на весь остров, и единственный способ [сделать это] - это снова начать переговоры под эгидой Генерального секретаря ООН [по урегулированию кипрской проблемы]".

Ранее Христодулидис сообщил журналистам, что предложил лидеру турок-киприотов Эрсину Татару провести в сентябре совместную встречу в Нью-Йорке с генеральный секретарем ООН Гутерришем, и его реакция была положительной. Власти в Никосии считают, что встреча с Гутерришем могла бы состояться на полях сессии Генсассамблеи ООН по завершении ее общеполитической дискуссии.

Усилия нынешнего руководства Республики Кипр направлены на то, чтобы попытаться возобновить прерванные в 2017 году переговоры под эгидой ООН между греками-киприотами и турками-киприотами. Инициативы президента Христодулидиса предполагают более активную вовлеченность ЕС в решение проблемы. При этом в Никосии поясняют, что Евросоюз не будет подменять собой ООН. Однако Татар, занимающий пост президента непризнанной Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК), заявил, что приостановленный переговорный процесс может возобновиться только при подтверждении равного суверенитета и равноправного международного статуса ТРСК.

Кипр разделен по национальному признаку с момента вооруженного вторжения Турции в 1974 году, спровоцированного государственным переворотом сторонников присоединения острова к Греции. В результате военных действий под турецким контролем оказалось примерно 37% территории Кипра, на которой в 1983 году была образована ТРСК, признаваемая в мировом сообществе только Анкарой. Южная часть острова осталась под контролем Республики Кипр, населенной преимущественно греками-киприотами. Многократные попытки сторон урегулировать проблему пока не привели к результату.