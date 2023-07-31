Премьер-министр Монголии посетит США 2-6 августа

Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ встретится с вице-президентом США Камалой Харрис

УЛАН-БАТОР, 31 июля. /ТАСС/. Глава монгольского правительства Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ в ходе визита в США, который состоится с 2 по 6 августа, встретится с вице-президентом страны Камалой Харрис. Об этом сообщило агентство МОНЦАМЭ.

По его данным, премьер Монголии отбыл в США с официальным визитом в понедельник. Кроме разговора с Харрис, Оюун-Эрдэнэ обсудит вопросы экономического, гуманитарного и регионального сотрудничества с представителями администрации США высокого ранга.

Также монгольский премьер намерен посетить Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), Агентство США по международному развитию (USAID) и Корпорацию США по финансированию международного развития (DFC).

Пока американская сторона официально о визите премьера Монголии не сообщала.

Ранее источник в правительстве Монголии сообщал корреспонденту ТАСС, что премьер Монголии 31 июля отправится в США с официальным визитом, в ходе которого планирует обсудить с американской стороной сотрудничество в области космоса, прямого авиасообщения, возобновляемой энергетики и борьбы с коррупцией. В частности, стороны должны обсудить инвестиции США в проекты Монголии в сфере возобновляемой энергетики. Предполагается, что сотрудничество с НАСА позволит стране усовершенствовать прогнозирование стихийных бедствий, сочетая многолетние наблюдения и космические технологии.

Монголия и США установили дипломатические отношения в январе 1987 года. В 1988 году в Улан-Баторе открылось посольство Соединенных Штатов, в 1989 году в Вашингтоне - посольство Монголии. МИД страны и Госдепартамент США на ежегодных консультационных встречах обмениваются мнениями по различным вопросам международной политики и экономики.