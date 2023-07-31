МО ФРГ заявило, что находится в контакте с Нигером и рассматривают вывод военных из Мали

Глава ведомства Борис Писториус подчеркнул, что лица, ответственные за переворот в Нигере, пообещали соблюдать международные соглашения и договоренности, однако это еще предстоит увидеть

БЕРЛИН, 31 июля. /ТАСС/. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин находится в контакте с коллегами из Нигера и рассматривает различные варианты как для военнослужащих Бундесвера (Вооруженных сил ФРГ), дислоцированных в африканской стране, так и для вывода солдат из Мали. Об этом он сообщил журналистам в ходе визита на объект Бундесвера в Райнбахе.

"Мы постоянно рассматриваем все варианты как касательно Мали, так и защиты наших солдат в Нигере", - сказал Писториус. "Мы поддерживаем различные каналы связи с соответствующими коллегами в Нигере. Это означает, что есть переговоры, есть контакты", - подчеркнул министр. Пока, по его словам, "нет оснований предполагать, что солдаты Бундесвера там в опасности или что о них нельзя позаботиться". "Мы ведем переговоры и готовимся к различным сценариям с разными вариантами. Вы можете быть в этом уверены", - резюмировал глава Минобороны ФРГ.

Что касается вывода военнослужащих ФРГ из Нигера, Писториус подчеркнул, что лица, ответственные за переворот, пообещали соблюдать международные соглашения и договоренности, однако добавил, что это еще предстоит увидеть. "Я уже говорил, что мы находимся в процессе поиска альтернативных путей вывода нашего контингента из Мали. Это все идет параллельно, потому что мы просто не знаем, как дальше будут развиваться события", - заключил министр.

Ранее информационный портал Tagesschau сообщал, что действия мятежников в Нигере могут существенно осложнить снабжение военнослужащих Бундесвера, дислоцированных в Мали, и их вывод из африканской страны. Снабжение порядка 900 германских военных в Мали в основном осуществляется через аэродром в Ниамее (столица Нигера), который является главным для всей миссии. Кроме того, важным фактором при выводе солдат Бундесвера является тот факт, что военнослужащие и средства из Мали должны были быть вывезены в основном через соседнюю страну.

Вечером 26 июля мятежники объявили по национальному телевидению об отстранении Мохамеда Базума с поста президента Нигера, закрытии границ республики, введении комендантского часа, приостановке действия конституции, запрете политической активности партий. 28 июля они сообщили, что главой государства стал генерал Абдуррахман Тчиани. Во время переворота он возглавлял президентскую гвардию, подразделения которой задержали и продолжают удерживать Базума.