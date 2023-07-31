Президент Киргизии совершил полет в Джалал-Абад эконом-классом

По информации агентства 24.kg, никто из пассажиров не ожидал увидеть президента в самолете

БИШКЕК, 31 июля. /ТАСС/. Граждане Киргизии смогли полететь в Джалал-Абад на одном самолете в президентом страны Садыром Жапаровым, президент летел в эконом-классе. Об этом сообщило информационное агентство 24.kg.

По информации агентства, Жапаров совершал рабочую поездку в Джалал-Абадскую область, куда отправился на гражданском самолете в эконом-классе. Также вместе с президентом летел глава Госкомитета нацбезопасности Камчыбек Ташиев. По информации агентства, никто из пассажиров не ожидал увидеть президента в самолете.

Жапаров с 27 по 31 июля посетил Джалал-Абадскую и Ошскую области с рабочей поездкой. Он участвовал в открытии новых объектов и ознакомился с ходом реализации инфраструктурных проектов в регионах.

Ранее агентство сообщало, что Жапаров много летал на частных самолетах. Из-за большого количества перелетов на частных самолетах появлялись недовольства общественности, которая возмущалась тем, что в "непростое для страны время" госслужащие тратятся на комфорт, хотя могли бы летать гражданскими рейсами.