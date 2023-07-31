Украина получила от США грант в размере свыше $1 млрд для компенсации расходов госбюджета

Украинский кабмин сообщил, что грант предназначен для частичной компенсации не связанных со сферой безопасности и обороны расходов государственного бюджета, в том числе социальных и гуманитарных

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. США выделили Украине грант в размере более $1 млрд для частичной компенсации расходов госбюджета. Об этом сообщил украинский кабмин.

"От Соединенных Штатов Америки в государственный бюджет Украины поступил грант в размере $1,25 млрд через целевой фонд многих доноров Всемирного банка", - говорится в сообщении на сайте правительства. По его данным, в 2023 году Украина уже получила от США $8,45 млрд грантовых средств прямой бюджетной поддержки. С февраля 2022 года госбюджет Украины получил $20,4 млрд грантовых средств от Соединенных Штатов.

Как уточнили в кабмине, грант предназначен для частичной компенсации не связанных со сферой безопасности и обороны расходов государственного бюджета, в том числе социальных и гуманитарных. "Очередной грант поможет правительству Украины возместить приоритетные расходы социальной и гуманитарной сферы", - цитирует пресс-служба правительства министра финансов Сергея Марченко.

Ранее глава комитета Верховной рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа сообщила, что Украина с начала этого года получила свыше $25 млрд финансовой помощи от международных партнеров - государств Запада и международных финансовых организаций. По ее информации, за первые шесть месяцев 2023 года внешние ресурсы составили 49,1% всех поступлений в общий фонд госбюджета.