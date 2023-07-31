Парламент Молдавии денонсировал соглашения СНГ по образованию и барьерам в торговле

Депутаты оппозиционного Блока коммунистов и социалистов в голосовании не участвовали, так как в знак протеста покинули зал заседаний

КИШИНЕВ, 31 июля. /ТАСС/. Депутаты правящей Партии действия и солидарности (ПДС) в парламенте Молдавии проголосовали за денонсацию соглашения о сотрудничестве по формированию общего образовательного пространства СНГ и соглашения по техническим барьерам в зоне свободной торговли.

"Оба соглашения с СНГ денонсированы голосами 55 депутатов во втором чтении", - заявил спикер парламента Игорь Гросу. Депутаты оппозиционного Блока коммунистов и социалистов в голосовании не участвовали, так как в знак протеста покинули зал заседаний.

Соглашение о сотрудничестве по формированию единого (общего) образовательного пространства СНГ было подписано в Москве 17 января 1997 года, Соглашение по техническим барьерам в зоне свободной торговли - 20 июня 2000 года.

Ранее депутаты от правящей партии утвердили в окончательном чтении закон о денонсации конвенции о Межпарламентской ассамблее СНГ и расторгли несколько соглашений с содружеством.

Отношение Молдавии к СНГ стало меняться после победы на президентских выборах в 2020 году Майи Санду, которая ни разу не участвовала в саммитах организации. В 2023 году риторика Кишинева в адрес Содружества ужесточилась: глава МИД Николай Попеску объявил о начале денонсации соглашений, подписанных в рамках объединения. Однако министр экономического развития и цифровизации Дмитрий Алайба заявлял, что республика должна оставить в силе те из них, которые полезны для экономики. Такой же позиции придерживается министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Владимир Боля, который считает, что выход из СНГ нанесет удар по главной отрасли страны.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала политику Кишинева двуличной, отметив, что власти Молдавии не торопятся отказываться от социально-экономических преимуществ участия в содружестве.