В МИД Сирии призвали США вывести свои силы с территории республики

Глава дипведомства Фейсал Микдад отметил, что это необходимо сделать, пока американскую армию "не принудили уйти"

БЕЙРУТ, 31 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад призвал Соединенные Штаты вывести свои силы с территории арабской республики, пока их не принудили сделать это. С таким заявлением министр выступил в Тегеране в ходе совместной пресс-конференции со своим иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном, трансляцию которой вел сирийский телеканал Al Ikhbaria.

"Мы говорим американцам, которые ежедневно совершают преступления [против сирийского народа], что это не может продолжаться. Мы говорим Конгрессу США и каждому, кто поддерживает эту американскую агрессию [по отношению к Сирии], которая доходит до уровня военных преступлений и преступлений против человечности, что сирийский народ не будет терпеть это до бесконечности. Мы говорим, что для американской армии будет лучше покинуть сирийские территории, пока ее не принудили уйти", - отметил Микдад.

Глава сирийского МИД подчеркнул, что военное присутствие США в республике носит незаконный характер, поскольку "Сирия этого не просила", и направлено на поддержку деятельности террористических группировок, ослабление сирийского государства и "препятствование достижению какого-либо решения сирийской проблемы". В частности, по его словам, США сохраняют свое присутствие в районе Эт-Танф на стыке границ Сирии, Ирака и Иордании для того, чтобы помешать развитию сотрудничества между этими странами и превратить район в оплот террористов. Кроме того, министр заявил, что не видит разницы между действиями террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), Израиля, США и ряда стран Запада по отношению к Сирии, поскольку все они причастны к совершению преступлений против сирийского народа.

Микдад добавил, что Дамаск также требует вывода с сирийской территории сил возглавляемой Вашингтоном международной антитеррористической коалиции, поскольку эта коалиция "служит исключительно целям Израиля и США".

Большая часть сирийских провинций Хасеке, Дейр-эз-Зор и Ракка, расположенных на востоке и северо-востоке страны, в настоящее время контролируется курдскими "Силами демократической Сирии", которым оказывают поддержку США. С 2015 года американское командование создало девять военных баз в этом районе. В конце 2019 года занимавший тогда пост президента США Дональд Трамп одобрил план, согласно которому в Сирии останутся несколько сотен американских военнослужащих. Одной из главных их задач будет обеспечение контроля над нефтяными месторождениями на северо-востоке и востоке страны. В Дамаске рассматривают военное присутствие США на сирийской территории как незаконную оккупацию.