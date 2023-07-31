Парламент Молдавии одобрил инициативу Санду о центре по борьбе с дезинформацией

Авторы законопроекта обосновали необходимость создания центра тем, что на национальном уровне отсутствует орган с функциональными возможностями для обеспечения более высокого уровня безопасности национального информационного пространства

КИШИНЕВ, 31 июля. /ТАСС/. Депутаты правящей Партии действия и солидарности в парламенте Молдавии одобрили в окончательном чтении создание центра по стратегической коммуникации и борьбе с дезинформацией.

"Законопроект одобрен во втором чтении голосами 55 депутатов", - сказал спикер парламента Игорь Гросу. Депутаты оппозиционного Блока коммунистов и социалистов в голосовании не участвовали, покинув зал заседания в знак протеста.

Авторы законопроекта обосновали необходимость создания центра тем, что на национальном уровне отсутствует орган с функциональными возможностями для обеспечения более высокого уровня безопасности национального информационного пространства.

Президент Молдавии Майя Санду в мае заявила, что власти создадут центр информационного противодействия "Патриот", который займется защитой граждан от информационных манипуляций и борьбой с дезинформацией на национальном уровне. Она указывала, что работа ведомства будет направлена против России, которую власти республики обвинили в информационных атаках, а также "изменников родины", блокирующих курс на евроинтеграцию.

Оппозиция обвинила Санду и правящую партию в узурпации власти, для чего использован установленный режим чрезвычайного положения. Бывший президент Молдавии Игорь Додон назвал инициативу президента о центре "Патриот" прямой аналогией "министерства правды" из романа-антиутопии "1984" Джорджа Оруэлла.