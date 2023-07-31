31 июля, 13:40

Морпехи США и Швеции проведут учения на Стокгольмском архипелаге

В маневрах будут задействованы 200 шведских и 150 американских военнослужащих

СТОКГОЛЬМ, 31 июля. /ТАСС/. Стокгольмский полк морской пехоты проведет в сентябре ежегодные учения Archipelago Endeavor, в которых примут участие американские морские пехотинцы. Об этом сообщает Минобороны Швеции.

В маневрах, который пройдут на Стокгольмском архипелаге, будут задействованы 200 шведских и 150 американских военнослужащих.

В этом году Archipelago Endeavor проходит в пятый раз. Заявленная цель - обмен опытом и совершенствование навыков и возможностей.

Как считают в ведомстве, учения также повышают готовность шведской армии к участию в международных операциях, что способствует укреплению стабильности и безопасности в Балтийском регионе. 

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