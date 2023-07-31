В Дании заявили, что запрет сожжений Корана улучшит отношения с мусульманскими странами

Глава МИД страны Ларс Лёкке Расмуссен отметил, что датские власти намерены ограничить подобные акции не из-за давления извне, а исходя из интересов королевства

СТОКГОЛЬМ, 31 июля. /ТАСС/. Инициатива правительства Дании по ограничению общественных мероприятий, оскорбляющих другие страны, культуры и религии, в том числе акций с сожжением Корана, поможет урегулировать растущую напряженность в отношениях королевства с несколькими мусульманскими странами, считает датский министр иностранных дел Ларс Лёкке Расмуссен.

"Надеюсь, тот факт, что мы информируем общественность как в Дании, так и за ее пределами о том, что мы работаем над этим вопросом, приведет к деэскалации проблем, с которыми мы сейчас сталкиваемся", - приводит его слова агентство Reuters. Расмуссен подчеркнул, что датские власти намерены ограничить подобные акции не из-за давления извне, а исходя из интересов королевства. "Мы не должны просто сидеть и ждать, когда ситуация выйдет из-под контроля", - сказал он.

Правительство Дании 30 июля сообщило, что изучает возможность не предоставлять разрешение на проведение общественных собраний в особых ситуациях, когда оскорбляются другие страны, культуры и религии и когда это может иметь серьезные негативные последствия для безопасности государства. В заявлении подчеркивалось, что несколько акций было проведено прежде всего с целью нанести оскорбление и спровоцировать реакцию других стран, что могло причинить существенный вред интересам Дании и безопасности ее граждан.

Ранее в интервью Danmarks Radio Расмуссен сообщил, что "только в воскресенье перед иностранными посольствами в Дании было сожжено пять экземпляров Корана". В июле представители праворадикальной группы "Датские патриоты" сожгли Коран перед зданиями посольств Египта, Турции и Ирака. В связи с этим МИД Дании назвал уничтожение священных книг и религиозных символов постыдным актом, достойным осуждения. Ведомство напомнило, что в королевстве действует свобода вероисповедания и многие подданные исповедуют ислам. При этом МИД указал на "необходимость уважать свободу выражения мнений и свободу собраний".