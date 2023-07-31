Минобороны Румынии объявило тендер на приобретение трех систем гаубиц

Их ориентировочная стоимость составляет почти €850 млн

БУХАРЕСТ, 31 июля. /ТАСС/. Министерство национальной обороны Румынии объявило тендер на приобретение трех систем гаубиц ориентировочной стоимостью почти €850 млн. Сообщение об этом размещено на сайте информационной системы госзакупок.

Системы приобретает компания Минобороны Romtehnica, контракт будет предоставлен в зависимости от наилучшего соотношения качество/цена. Речь идет о трех самоходных системах гаубиц калибра 155 мм батальонного уровня, 17 352 фугасных, 324 дымовых, 324 осветительных и 720 инертных (для обучения) снарядах. Срок действия контракта - 60 месяцев, финансирование - за счет бюджетных средств.

Система состоит из 18 самоходных гаубиц калибра 155 мм на гусеницах, 9 запасных стволов, 12 специальных машин для перевозки и погрузки боеприпасов, 9 самоходных артиллерийских наблюдательных пунктов, метеостанции, трех транспортных средств для эвакуации поврежденного оборудования и трех систем акустической разведки. Крайний срок приема предложений или заявок на участие - 11 сентября.

В марте Минобороны запросило предварительное одобрение парламента Румынии на выполнение ряда программ по оснащению вооруженных сил, в том числе по закупке пяти самоходных систем гаубиц калибра 155 мм батальонного уровня для сухопутных сил. Запрос военного ведомства был передан в парламентские комиссии по обороне. Согласно сайту hotnews.ro, общая стоимость программы - $1,923 млрд. Первый этап программы (закупка трех систем) будет проходить в 2023-2028 годах, второй (закупка еще двух систем) - после 2028 года.