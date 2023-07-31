Спецслужба Молдавии расторгает соглашения о сотрудничестве с ФСБ и СВР России

Служба информации и безопасности Молдавии заявила, что эти договора якобы использовались Россией "для оправдания присутствия представителей российских спецслужб" в приднестровском регионе

КИШИНЕВ, 31 июля. /ТАСС/. Служба информации и безопасности (СИБ) Молдавии заявила о расторжении соглашения о партнерстве с Федеральной службой безопасности (ФСБ) России и подготовке к выходу из договора о сотрудничестве со Службой внешней разведки России (СВР).

"СИБ после проведения необходимых юридических процедур расторгла соглашение о партнерстве с ФСБ РФ. Официальные уведомления об этом были направлены в органы власти РФ. В то же время СИБ инициировала через Министерство иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова выход их соглашения о сотрудничестве со Службой внешней разведки России", - говорится в сообщении пресс-службы СИБ.

Там проинформировали о прекращении сотрудничества со спецслужбами России после 24 февраля 2022 года, а также о том, что эти договора больше "не соответствуют национальным интересам и интересам в области безопасности РМ (Республики Молдова - прим. ТАСС)". Кроме того, в СИБ также уточнили, что эти договора якобы использовались Россией "для оправдания присутствия представителей российских спецслужб" в приднестровском регионе. Такую возможность молдавская сторона теперь заблокирует.

Летом 2022 года СИБ возглавил эксперт из проектов Фонда Сороса Александр Мустяцэ, который также работал в Информационном центре НАТО в Кишиневе и был советником в области безопасности ушедшей в отставку премьер-министра Натальи Гаврилицы.