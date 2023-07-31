Иран призвал Турцию вывести войска из Сирии

По словам главы МИД Ирана Хосейна Амира Абдоллахияна, "присутствие сил иностранных государств в Сирии не будет способствовать стабильности и безопасности в этой стране"

ДУБАЙ, 31 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян призвал Турцию вывести войска с территории Сирии. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам прошедших в Тегеране переговоров с его сирийским коллегой Фейсалом Микдадом.

"Предлагается, чтобы Вооруженные силы Турции покинули сирийскую территорию и вернулись в свои приграничные районы в соответствии с графиком", - цитирует его иранское агентство Fars. "Логика заключается в том, чтобы одновременно с выводом турецких вооруженных сил из Сирии обеспечивалась безопасность общих границ", - продолжил он. "Иран и Россия продолжают свои усилия в качестве посредников и гарантов в этом направлении", - отметил министр.

"Мы считаем, что присутствие сил иностранных государств в Сирии не будет способствовать стабильности и безопасности в этой стране <…>. Мы хорошо понимаем озабоченность <…> Турции безопасностью границ c Сирией, но считаем, что военное присутствие в Сирии не является решением", - заявил глава МИД Ирана. "Считаем встречи в четырехстороннем формате (Россия, Сирия, Турция и Иран) наиболее подходящим дипломатическим путем для согласования и установления безопасности на общей сирийско-турецкой границе", - добавил Абдоллахиян.

Начало процессу нормализации отношений между Анкарой и Дамаском было положено 28 декабря 2022 года в Москве, когда прошли консультации глав военных ведомств России, Сирии и Турции. На встрече была достигнута договоренность о создании совместной трехсторонней комиссии. Позже к переговорам подключился Иран.

По итогам четырехсторонней встречи глав МИД РФ, Ирана, Сирии и Турции 10 мая в Москве было принято решение поручить заместителям подготовить дорожную карту по развитию отношений между Дамаском и Анкарой. В ходе состоявшейся 20-21 июня встречи по Сирии в астанинском формате стороны обсудили проект дорожной карты, сообщил спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев. Он добавил, что документ требует дальнейшего оформления.