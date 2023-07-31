Новый штраф за неявку в военкомат и электронные визы для иностранцев. Главное за 31 июля

Повышение штрафа за неявку по повестке

Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении до 30 тыс. рублей штрафа за неявку в военкомат по повестке без уважительной причины. Ранее наказание за такое нарушение составляло от 500 до 3 тыс. рублей. Закон повышает и другие штрафы. В частности, за непредоставление сведений об изменении семейного положения, образования, места жительства, учебы или должности без оформления регистрации придется заплатить до 5 тыс. рублей.

Расширение списка стран-пользователей электронной визы РФ

Кабмин расширил до 55 список стран, граждане которых смогут въехать в Россию по электронной визе. В него включили Вьетнам, Камбоджу и Мьянму. Единую электронную визу запустят 1 августа. Срок ее действия составляет 60 суток, при этом иностранцы смогут находиться в России не более 16 дней с момента въезда.

Расторжение Молдавией соглашений с ФСБ и СВР РФ

Служба информации и безопасности Молдавии заявила о расторжении соглашения о партнерстве с ФСБ России и подготовке к выходу из договора о сотрудничестве со Службой внешней разведки. В ведомстве заявили, что РФ использовала эти договоры "для оправдания присутствия представителей российских спецслужб" в приднестровском регионе.

Задержание подозреваемых россиян за передачу данных "Правому сектору"

ФСБ задержала троих жителей Воронежской области, передававших данные о российских военных объектах украинской националистической организации "Правый сектор". Их подозревают в госизмене. Задержанным грозит от 12 до 20 лет колонии либо пожизненное лишение свободы.

Запрет на использование IPhone в Росавиации

Росавиация запретила сотрудникам использовать iPhone в служебных целях, сообщил источник в одной из крупных авиакомпаний. Официальный представитель ведомства не подтвердил и не опроверг эту информацию. Запрет на использование iPhone ранее ввели в Минпромторге и Ростехе, о планах отказаться от американских телефонов сообщали также в Минцифры и Минтрансе.