Полиция Эстонии подтвердила, что посольство РФ в Таллине закидал яйцами Аркадий Бабченко

Журналист является гражданином России

ТАСС, 31 июля. Эстонская полиция подтвердила, что посольство России в Таллине забросал яйцами внесенный в РФ в реестр иноагентов журналист Аркадий Бабченко. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе российской дипмиссии.

"Из полиции поступила информация, подтверждающая, что хулиганом, совершившим акт вандализма в отношении российской дипмиссии, является гражданин России А. Бабченко, 1977 г. р.", - отметили в посольстве.

В размещенном ранее на его сайте комментарии указывается, что "в ночь с субботы на воскресенье посольство России в Таллине подверглось очередному акту вандализма - проходящий по улице Пикк хулиган бросил несколько яиц в стену дипмиссии". "Рассматриваем данный инцидент как результат развязанной в Эстонии антироссийской кампании", - подчеркнули в посольстве.

Ранее сообщалось, что полиция задержала журналиста на месте происшествия.

"Посольством направлена нота в МИД Эстонии с требованием привлечь к ответственности виновного и возместить причиненный российской дипмиссии материальный ущерб", - рассказали ТАСС в пресс-службе, отметив, что после акта вандализма на здании диппредставительства остались следы и пятна, требующие устранения.