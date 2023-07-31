Додон считает, что новые власти Молдавии отменят решения о денонсации соглашений с СНГ

По словам бывшего президента, ранее власти заключали соглашения, которые давали бы молдавским согражданам социальные гарантии в разных странах, включая государства ЕС и СНГ

КИШИНЕВ, 31 июля. /ТАСС/. После смены власти в Молдавии будут восстановлены все соглашения, которые незаконно денонсировала правящая Партия действия и солидарности. Об этом заявил в понедельник бывший президент, лидер Партии социалистов Игорь Додон, комментируя решение правящего большинства в парламенте отменить еще пять соглашений с СНГ, которые касаются сфер образования, охраны труда, торговли, малого бизнеса, а также стандартизации.

"После ухода преступной власти [президента Молдавии] Майи Санду и Партии действия и солидарности мы восстановим все незаконно аннулированные договоры и вернем сотрудничество с СНГ в нормальное русло в соответствии с интересами нашей страны и народа", - написал Додон в Telegram-канале. По его словам, ранее власти заключали соглашения, которые давали бы молдавским согражданам социальные гарантии в разных странах, включая государства ЕС и СНГ.

"Как сильно нужно ненавидеть свой народ, чтобы принимать такие решения, которые, несомненно, затронут сотни тысяч наших граждан, временно или постоянно находящихся в странах СНГ, и в основном в России", - подчеркнул Додон.

Отношение Молдавии к СНГ стало меняться после победы на президентских выборах в 2020 году Майи Санду, которая ни разу не участвовала в саммитах организации. В 2023 году риторика Кишинева в адрес Содружества ужесточилась: глава МИД Николай Попеску объявил о начале денонсации соглашений, подписанных в рамках объединения. Однако министр экономического развития и цифровизации Дмитрий Алайба заявлял, что республика должна оставить в силе те, которые полезны для экономики. Такой же позиции придерживается министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Владимир Боля, который считает, что выход из СНГ нанесет удар по главной отрасли страны.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала политику Кишинева двуличной, отметив, что власти Молдавии не торопятся отказываться от социально-экономических преимуществ участия в содружестве.