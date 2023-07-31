На северо-востоке Сирии произошли столкновения между протурецкими формированиями

Как сообщило агентство SANA, причиной столкновений послужили разногласия между формированиями по поводу "доходов от контрабанды"

БЕЙРУТ, 31 июля. /ТАСС/. Столкновения между бойцами лояльных Турции формирований вооруженной сирийской оппозиции произошли в районе города Рас-эль-Айн, расположенного в провинции Хасеке на северо-востоке Сирии. Об этом сообщило агентство SANA со ссылкой на местные источники.

Согласно сведениям агентства, причиной столкновений послужили разногласия между формированиями по поводу "доходов от контрабанды", которая является "одним из важнейших источников финансирования" протурецких группировок. В ходе стычек, утверждает SANA, применялось огнестрельное оружие, в том числе гранатометы, в результате чего пострадали несколько бойцов оппозиционных отрядов (точное число раненых не указывается), был причинен ущерб материального характера.

Турция провела в северных районах Сирии с 2017 года три военные операции: "Щит Евфрата", "Оливковая ветвь" и "Источник мира". В результате была создана буферная зона безопасности между городами Аазаз и Джераблус к северу от Алеппо, оккупирован Африн, взяты под контроль пограничные районы к востоку от реки Евфрат. В этих городах и районах присутствуют часто враждующие между собой протурецкие формирования вооруженной сирийской оппозиции.

По данным сирийских государственных СМИ, среди бойцов лояльных Турции группировок, присутствующих в Рас-эль-Айне и окрестных деревнях, зачастую возникают конфликты по поводу распределения зон влияния и захвата имущества местных граждан, в результате чего страдает мирное население.