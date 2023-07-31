На Украине намерены построить сервисный центр по обслуживанию беспилотников

Соответствующий соглашение подписали Минобороны страны и компания Baykar

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Соглашение о строительстве сервисного центра по ремонту беспилотников на Украине подписали Минобороны страны и турецкая компания Baykar. Об этом сообщили в пресс-службе украинского оборонного ведомства.

"Между Минобороны и Baykar Makina заключен договор о строительстве на Украине сервисного центра по ремонту беспилотников. Это сделано для развития рамочного соглашения между правительствами Украины и Турецкой Республики о сотрудничестве в сфере высоких технологий, авиационной и космической отраслях, которое вступило в силу 23 января 2023 года", - говорится в сообщении на сайте ведомства. Уточняется, что создание центра произойдет в ближайшее время.

10 июля министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин сообщил, что на Украине началось строительство завода по производству турецких беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Bayraktar.

В июне генеральный директор турецкой компании Baykar Халук Байрактар заявил, что рассчитывает начать производство боевых БПЛА Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci на Украине в 2025 году.

В августе прошлого года посол Украины в Турции Василий Боднар сообщил, что строительство завода по производству БПЛА Bayraktar на Украине займет несколько месяцев, а его запуск возможен до конца 2023 года. Однако в интервью агентству Укринформ, опубликованном 13 января, Боднар заявил, что боевые действия "внесли коррективы в первоначальные планы относительно завода".