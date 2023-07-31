В США заявили о готовности предоставить КНДР гуманитарную помощь при открытии ее границ

По словам постоянного представителя страны при ООН Линды Томас-Гринфилд, речь идет о помощи народу республики

НЬЮ-ЙОРК, 31 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты готовы предоставить народу КНДР необходимую гуманитарную помощь, если Пхеньян откроет границы. Об этом заявила на пресс-конференции постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

"Они закрыли свои границы для гуманитарного доступа. Если они откроют границы, мы, равно как и другие, будем там, чтобы предоставить необходимую помощь народу КНДР", - ответила на соответствующий вопрос дипломат.

По словам Гринфилд, продовольственная сфера не является объектом санкций США и других стран. "Мы в курсе проблем с продовольственной безопасностью в КНДР. Мы знаем, что можем помочь, если правительство [КНДР] позволит нам это сделать", - заявила она.

В июне спецпредставитель США по КНДР Сон Ким заявил, что американская администрация продолжит принимать меры по сдерживанию КНДР, защите своих союзников и введению рестрикций. Вместе с тем он указал, что Соединенные Штаты привержены дипломатическому воздействию, несмотря на многочисленные пуски ракет Пхеньяном, и на протяжении года в частном порядке и через третьи страны предлагали провести консультации.