Медведчук: украинцы не станут жить лучше, если оторвать их от православных корней

Эти корни составляют основу их существования, отметил бывший лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь"

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Украинцы не станут жить лучше, если опытные политтехнологи заставят их забыть о славянских и православных корнях. Об этом заявил украинский политик, бывший лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

"Не могут украинцы жить лучше, если будут уничтожены славянские и православные корни. Ведь эти корни составляют основу существования не только русских, белорусов, но и самих украинцев. Сегодня их заставляют совершить самоубийство в чужих интересах, не только в физическом, но и в духовном плане", - написал он в своей статье, опубликованной в Telegram-канале "Другая Украина".

Медведчук отметил, что в то время как в России празднуют 1035-летие крещения Руси, нынешние власти Украины хотят намеренно забыть эту дату. "Над этим работают десятки тысяч опытных манипуляторов, в это вкладываются миллиарды долларов. Идет война не только в окопах, но и на духовном фронте", - подчеркнул он.

"Тысячу лет назад православная церковь навеки скрепила славянское единство, которое впоследствии прошло непростую историю сквозь века. <...> Христианские ценности вошли в плоть и кровь русского народа, стали неотделимы от него, дали мощный толчок к духовному и культурному развитию, сформировали самобытный православный славянский характер. <...> Сегодня этот процесс хотят повернуть вспять и сделать из украинцев набор злобных кровожадных племен, поклоняющихся идолам и истуканам", - написал Медведчук. Он напомнил, что у канонической Украинской православной церкви (УПЦ) отбираются храмы, земельные участки, открывают уголовные дела в отношении священнослужителей.

Политик подчеркнул, что историю можно переписать только на бумаге, но не в душах людей. "Крещеная Русь настолько вошла в народную душу, что вытравить ее из них не удалось никаким завоевателям и поработителям. Ведь оторванные от Руси народы продолжали называть себя белорусами, малороссами, русинами, как бы ни пытались перекрестить их завоеватели", - отметил он.

Перенос даты празднования Крещения Руси на Украине

Раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ) также отмечает День Крещения Руси, но называет его "Днем Крещения Киевской Руси - Украины". В августе 2021 года указом президента страны Владимира Зеленского установлен праздник День государственности, приуроченный к этой же дате.

28 июля Зеленский подписал указ об изменении дат нескольких праздников, связанных с религиозными событиями, приведя их в соответствие с новоюлианским календарем. Таким образом День украинской государственности и "День Крещения Киевской Руси - Украины" со следующего года будет отмечаться не 28, а 15 июля. Также украинский президент подписал закон, согласно которому Рождество в стране перенесено с 7 января на 25 декабря. Накануне решение о переходе на новоюлианский календарь утвердил так называемый поместный собор ПЦУ.

При этом в канонической УПЦ заявили, что продолжат отмечать Рождество 7 января. Председатель синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Климент подчеркнул, что это соответствует календарной традиции церкви в Иерусалиме.