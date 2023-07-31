Британия ввела санкции против шести россиян в связи с приговором Кара-Мурзе

Черный список пополнили прокуроры Борис Локтионов и Анна Потычко, судьи Виталий Белицкий, Екатерина Дорохина и Наталья Дударь, судебный эксперт Данила Михеев

ЛОНДОН, 31 июля. /ТАСС/. Великобритания ввела санкции в отношении шести граждан России в связи с приговором, вынесенным в апреле Мосгорсудом в отношении публициста Владимира Кара-Мурзы (признан в РФ иноагентом). Об этом свидетельствует документ, размещенный на сайте МИД Соединенного Королевства.

Черный список пополнили прокуроры Борис Локтионов и Анна Потычко, судьи Виталий Белицкий, Екатерина Дорохина и Наталья Дударь, судебный эксперт Данила Михеев. Всем им запрещен въезд в Великобританию, а активы на территории страны в случае обнаружения будут заморожены.

Как отмечается в документе, участвуя в процессе против Кара-Мурзы и оппозиционера Ильи Яшина (признан в РФ иноагентом), подпавшие под санкции россияне якобы препятствовали распространению "точной информации о конфликте на Украине", а также "поддерживали политику, направленную на дестабилизацию Украины и подрывающую ее территориальную целостность и суверенитет".

17 апреля Мосгорсуд назначил Кара-Мурзе наказание в виде 25 лет колонии строгого режима. Он был признан виновным по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ), ч. 1 ст. 284.1 УК РФ (осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ), а также по ст. 275 УК РФ (государственная измена). В понедельник Первый апелляционный суд оставил решение Мосгорсуда в силе.

Ранее в связи с вынесенным приговором Лондон ввел санкции в отношении судьи Елены Ленской, которая устанавливала Кара-Мурзе меру пресечения после его задержания весной прошлого года, занимавшихся делом публициста следователей Дениса Колесникова и Андрея Задачина. Дело против Кара-Мурзы британский МИД называет "политически мотивированным" и характеризует как часть государственной кампании, якобы направленной на то, чтобы лишить россиян доступа к "правдивой информации о конфликте на Украине и запугать тех, кто выступает с его критикой".

В санкционный перечень также были внесены сотрудники ФСБ РФ Константин Кудрявцев и Александр Самофал, которые якобы следили за Кара-Мурзой и могли быть причастны к тому, что МИД Великобритании называет попытками его отравления в 2015 и 2017 годах.