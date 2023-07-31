В Мексике заявили, что не готовы участвовать в переговорах по Украине без России

Президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил, что Мексика готова "помочь в поиске точек сближения" сторон

МЕХИКО, 31 июля. /ТАСС/. Мексика готова внести свой вклад в инициативы по урегулированию конфликта на Украине только при условии участия в них как Киева, так и Москвы. Об этом заявил в понедельник президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

"Если как Россия, так и Украина согласятся на поиск решения по достижению мира, мы примем участие. Если конфликтующие стороны договорятся и созовут [переговоры] с этой целью", - сказал он на пресс-конференции.

Лопес Обрадор подчеркнул, что Мексика готова "помочь в поиске точек сближения", если "обе страны" - Украина и Россия - будут принимать участие. "Мы не хотим, чтобы эта война становилась обыденностью", - добавил глава государства.

29 июля газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Саудовская Аравия планирует провести 5-6 августа в Джидде мирные переговоры по Украине. По сведениям издания, на встречу прибудут крупные чиновники из 30 стран, однако России в этом списке нет. Утверждается, что участие в консультациях уже подтвердили Евросоюз, Великобритания, Польша и ЮАР, ожидается присутствие помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва будет следить за планируемой в Саудовской Аравии мирной встречей по Украине, но ее цели еще предстоит понять. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, встреча в Саудовской Аравии будет небесполезной, если поможет понять Западу тупиковость так называемого мирного плана президента Украины Владимира Зеленского.