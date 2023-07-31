СМИ: большинство новобранцев-репатриантов в новом призыве армии Израиля прибыли из РФ

По данным The Jerusalem Post, в ряды вооруженных сил уже призвали 478 новых репатриантов

ТЕЛЬ-АВИВ, 31 июля. /ТАСС/. Выходцы из России составляют большинство среди новобранцев-репатриантов, призывающихся сейчас в ряды Армии обороны Израиля, утверждает газета The Jerusalem Post.

Как отмечает издание, призывная кампания началась в Израиле в июле и продлится до сентября. Согласно статистике, которую привела газета, в ряды вооруженных сил уже призваны 478 новых репатриантов. Среди них 313 мужчин и 165 женщин, при этом большинство из них родом из России, утверждает газета. Точное число россиян среди новобранцев при этом не указывается.

В общей сложности в ходе нынешней призывной кампании в израильскую армию будут призваны тысячи новобранцев, пишет The Jerusalem Post.

Служба в армии является в Израиле обязательной, призыву подлежат все граждане по достижении 18-летнего возраста. Мужчины (призывной возраст - до 29 лет) должны отслужить в рядах войск 30 месяцев, женщины (призывной возраст до 26 лет) - 24 месяца. В армию призываются представители трех этноконфессиональных групп - евреи, друзы и черкесы, в то время как арабы, составляющие почти 20% населения страны, от воинской повинности освобождены, но могут зачислиться на службу добровольно.

Воинская обязанность в Израиле распространяется и на новоприбывших репатриантов, при этом условия ее прохождения, возможные отсрочки и освобождения зависят от возраста и семейного положения репатрианта, наличия у него детей. Согласно общему правилу, лица, впервые прибывшие в Израиль в возрасте от 18 до 22 лет, должны проходить срочную службу в войсках, новые репатрианты, приехавшие в возрасте 22-27 лет, могут пройти добровольческую службу, иммигранты старше 28 лет от воинской повинности освобождаются.