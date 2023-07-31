Bloomberg: Зеленский прибудет на неделю высокого уровня сессии ГА ООН

По данным агентства, президент Украины будет продвигать свой "мирный план" и, как ожидается, примет участие во встречах на полях Генеральной Ассамблеи организации

НЬЮ-ЙОРК, 31 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский, вероятно, прибудет в Нью-Йорк для участия в неделе высокого уровня сессии Генеральной Ассамблеи ООН (ГА ООН), которая стартует 19 сентября. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По его сведениям, Зеленский будет продвигать в стенах всемирной организации свой "мирный план" и, как ожидается, примет участие во встречах на полях ГА ООН.

Из распространенной ранее программы недели высокого уровня следует, что выступление Зеленского, а также президента США Джо Байдена намечено на 19 сентября. Программа носит предварительный характер, уровень участия может корректироваться.

Президент Украины, выступая в середине ноября 2022 года по видеосвязи перед участниками саммита Группы двадцати (G20), выдвинул "план достижения мира" из 10 пунктов. Среди них значатся обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен "удерживаемыми лицами" по формуле "всех на всех" и восстановление территориальной целостности Украины.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что так называемый мирный план Зеленского является очередной методичкой США по разжиганию конфликта в Европе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что заявления Зеленского о мирном урегулировании делаются без учета существующих реалий.