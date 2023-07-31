31 июля, 16:26

Bloomberg: Зеленский прибудет на неделю высокого уровня сессии ГА ООН

AP Photo/ Mindaugas Kulbis
Президент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo/ Mindaugas Kulbis

По данным агентства, президент Украины будет продвигать свой "мирный план" и, как ожидается, примет участие во встречах на полях Генеральной Ассамблеи организации

НЬЮ-ЙОРК, 31 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский, вероятно, прибудет в Нью-Йорк для участия в неделе высокого уровня сессии Генеральной Ассамблеи ООН (ГА ООН), которая стартует 19 сентября. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

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По его сведениям, Зеленский будет продвигать в стенах всемирной организации свой "мирный план" и, как ожидается, примет участие во встречах на полях ГА ООН.

Из распространенной ранее программы недели высокого уровня следует, что выступление Зеленского, а также президента США Джо Байдена намечено на 19 сентября. Программа носит предварительный характер, уровень участия может корректироваться.

Президент Украины, выступая в середине ноября 2022 года по видеосвязи перед участниками саммита Группы двадцати (G20), выдвинул "план достижения мира" из 10 пунктов. Среди них значатся обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен "удерживаемыми лицами" по формуле "всех на всех" и восстановление территориальной целостности Украины.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что так называемый мирный план Зеленского является очередной методичкой США по разжиганию конфликта в Европе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что заявления Зеленского о мирном урегулировании делаются без учета существующих реалий. 

Теги:
УкраинаСШАБайден, ДжоЗеленский, Владимир Александрович
© Информационное агентство ТАСС
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