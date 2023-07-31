В ООН сообщили, что план гуманитарной помощи по Украине профинансирован только на 30%

Гуманитарный координатор организации по Украине Денис Браун сообщила, что потребности населения в помощи увеличиваются

ООН, 31 июля. /ТАСС/. Гуманитарный план по Украине на 2023 год в размере $3,9 млрд профинансирован только на 30%. Об этом заявила на брифинге гуманитарный координатор ООН по Украине Денис Браун.

"Потребности населения в помощи увеличиваются, а не снижаются. План гуманитарного реагирования профинансирован только на 30%. Уже почти 1 августа, а на Украине холода наступают рано. Надо уже думать о зиме", - сказала она.

Браун уточнила, что "подготовленный на основе анализа имевшихся потребностей гуманитарный план требует $3,9 млрд для обеспечения всех гуманитарных нужд, при этом он не учитывает помощь, необходимую в связи с разрушением дамбы Каховской ГЭС, поскольку это было совершенно неожиданно" .