Трамп ожидает скорое выдвижения обвинений против него по делу о штурме Капитолия

Они должны быть утверждены большим жюри

НЬЮ-ЙОРК, 31 июля. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп считает, что большое жюри "со дня на день" утвердит обвинения против него по делу о штурме Капитолия 6 января 2021 года.

Ранее сообщалось, что американский Минюст уведомил Трампа о том, что он является подозреваемым по этому делу, ему вменяется нарушение трех уголовных законов. Для официального предъявления обвинений они должны быть утверждены большим жюри. "Я полагаю, что обвинения от Джека Смита [прокурора по этому делу] <...> будут предъявлены со дня на день", - написал он на странице в своей социальной сети Truth Social.

По мнению Трампа, предъявление обвинений "будет еще одной попыткой прикрыть плохие новости о взятках, выплатах и вымогательстве, которые исходят из лагеря [президента США Джо] Байдена".

Ранее Трамп сообщил, что Минюст США прислал ему извещение о том, что тот является подозреваемым по делу о штурме Капитолия. Как отмечала газета The New York Times, у Трампа есть формальная возможность, представ перед большим жюри, убедить присяжных отклонить все обвинения в его отношении, однако на практике эта процедура лишь предваряет предъявление обвинений. Издание указало, что Трамп, вероятно, откажется от встречи с большим жюри, воспользовавшись пятой поправкой к Конституции США, запрещающей принуждать к даче показаний против самого себя.

Как отмечал экс-глава американской администрации, это уже третье уголовное дело в отношении политика, ранее ему были предъявлены обвинения по делу о подлоге финансовых документов в его компании Trump Organization, а также о ненадлежащем обращении с секретными документами. В случае утверждения большим жюри предложенных Минюстом обвинений по новому делу бывшему хозяину Белого дома вновь придется пройти через формальную процедуру ареста, который, вероятно, будет снят с него в тот же день.

6 января 2021 года сторонники республиканца Трампа, который в то время был американским лидером, ворвались в здание Конгресса США, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года президентских выборов, на которых победил демократ Байден. В мае министр юстиции - генеральный прокурор США Меррик Гарленд заявил, что власти добились вынесения более чем 600 обвинительных приговоров в отношении участников штурма.