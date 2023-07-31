31 июля, 16:49
Попытка госпереворота в Нигере

МИД Франции прокомментировал запрет мятежниками в Нигере экспорта урана

По данным ведомства, на Нигер приходится лишь 4% от мировой добычи минерала

ПАРИЖ, 31 июля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Франции отреагировало на вопрос о запрете мятежниками в Нигере экспорта урана во Францию, заявив, что на эту африканскую страну приходится лишь 4% от мировой добычи этого минерала.

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"Ни одна французская компания не эксплуатирует золотые рудники в Нигере. Что касается урана, то его поставки чрезвычайно диверсифицированы: на долю Нигера приходится всего 4% мирового производства", - заявили в пресс-службе внешнеполитического ведомства в ходе электронного брифинга для СМИ.

В понедельник британская вещательная корпорация Би-би-си со ссылкой на мятежников сообщила о введенном ими запрете на вывоз золота и урана из страны, в частности во Францию. Утверждается, что запрет уже вступил в силу.

Энергетическая компания EDF, обслуживающая атомные электростанции (АЭС) республики, в ответ на запрос корреспондента ТАСС заявила, что ее работа не зависит от поставок из одной конкретной страны. Представитель компании заверил, что поставки приходят из разных источников, однако подчеркнул, что EDF не раскрывает подробности о географии закупок. Она ежегодно закупает около 7 тыс. тонн урана и все сопутствующие услуги по его обработке, включая изготовление топлива для АЭС. По ее данным, это составляет 10% от общемирового спроса.

Нигер является седьмым производителем урана в мире. По данным французских СМИ, на Нигер приходится от 15% до 17% урана, используемого для производства электроэнергии во Франции. 

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НигерФранцияПопытка госпереворота в Нигере
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