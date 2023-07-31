Госдеп анонсировал начало на этой неделе переговоров с Украиной по гарантиям безопасности

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер сообщил, что переговоры состоятся в виртуальном формате

ВАШИНГТОН, 31 июля. /ТАСС/. Американская администрация подтвердила, что Соединенные Штаты и Украина начнут на этой неделе переговоры о предоставлении Вашингтоном гарантий безопасности Киеву.

"Эти переговоры стартуют на текущей неделе", - заявил в понедельник на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер. Он уточнил, что переговоры состоятся в виртуальном формате. С американской стороны возглавлять делегацию на переговорах будет заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии, сказал Миллер.

Миллер не стал отвечать на вопрос, планируется ли предоставление Украине гарантий безопасности по примеру тех, которые имеет Израиль. "Я бы не хотел комментировать возможные результаты переговоров до их начала", - отметил он.

Представитель Госдепартамента указал, что переговоры по гарантиям безопасности будут проходить в соответствии с обязательствами, принятыми странами G7 на полях саммита НАТО в Вильнюсе. Миллер также указал, что эти гарантии не заменяют военную помощь, оказываемую США Украине.

"Президент [США Джо] Байден и лидеры G7 заявили, что они намерены вступить в переговоры с правительством Украины о долгосрочных обязательствах по обеспечению безопасности, чтобы Украина могла создать вооруженные силы, которые смогут защитить ее и предотвратить атаку в будущем, а также смогла восстановить экономику, защитить своих граждан и продвигаться по пути интеграции в евро-атлантическое сообщество, - продолжил он. - Это отдельный трек от помощи в сфере безопасности, которую мы регулярно предоставляем".

30 июля о начале на этой неделе переговоров между Вашингтоном и Киевом о гарантиях безопасности сообщил глава офиса украинского президента Андрей Ермак.