Доклад Шойгу, планы встречи в Саудовской Аравии и хорватские порты. События вокруг Украины

Неудачное "контрнаступление" украинских сил привело к тому, что Киев при поддержке его "западных спонсоров" сосредоточился на осуществлении терактов на российской территории. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) за месяц потеряли более 20,8 тыс. человек и свыше 2,2 тыс. единиц оружия.

Кроме того, в Кремле прокомментировали предстоящую встречу по украинскому урегулированию в Саудовской Аравии, куда не пригласили Москву, Киев заявил о заключении договоренности на использование хорватских портов для вывоза зерна, а российский суд арестовал активы украинского бизнесмена Рината Ахметова.

ТАСС собрал основные события на Украине и вокруг нее за день.

Доклад Шойгу

Российские военные продолжают активные действия на всех направлениях, сосредоточившись на ослаблении противника, сообщил Шойгу. По данным Минобороны, ВСУ за месяц потеряли 20 824 человека и 2 227 единиц вооружения, в том числе 10 танков Leopard, 11 американских боевых машин пехоты Bradley, 50 самоходных артиллерийских установок западного производства и 40 гаубиц M777.

Как отметил министр, российские военные освободили Ковалевку и Сергеевку на краснолиманском направлении и железнодорожную станцию Молчановка на купянском.

Киев, чье "контрнаступление" оказалось неудачным, "сосредоточился на проведении террористических атак на гражданскую инфраструктуру" в России, подчеркнул глава Минобороны. В связи с этим, уточнил он, были приняты дополнительные меры по повышению защиты инфраструктуры и значительно увеличена интенсивность ударов по украинским военным объектам.

Ход операции

Только за последние сутки ВСУ потеряли более 710 человек, следует из сводки российского военного ведомства.

По его информации, украинские силы пытались вести наступление на донецком, южнодонецком и запорожском направлениях.

Российские военные уничтожили украинский цех по сборке беспилотников в Харьковской области, штаб и место проживания оперативного состава 35-й бригады морской пехоты ВСУ в Запорожской, а также склад боеприпасов на территории Донецкой Народной Республики, рассказали в Минобороны.

Встреча в Саудовской Аравии

Москва будет следить за мирной встречей по Украине, которую планируется провести в Саудовской Аравии 5-6 августа без участия России, сообщил журналистам Песков. Он отметил, что цели этой встречи еще предстоит понять, но "любые попытки как-то способствовать мирному урегулированию достойны положительной оценки".

При этом в Кремле, по словам Пескова, пока не видят предпосылок к такому урегулированию: "Киевский режим не хочет и не может хотеть мира, пока его используют исключительно как инструмент в войне коллективного Запада с Россией.

Как сообщила газета The New York Times со ссылкой на саудовских дипломатов, на встречу пригласили в том числе представителей Бразилии, Индии и Китая. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор на пресс-конференции подчеркнул, что его страна готова внести вклад в урегулирование, но только при участии в мирных инициативах и Киева, и Москвы.

Заявления Патрушева

Западные кураторы координируют украинские атаки разных регионов РФ с помощью беспилотников, заявил Патрушев в Карелии.

По его словам, "США и их сателлиты, понимая, что только военными действиями нанести поражение России невозможно, начали активно использовать и террористические методы", так что Вашингтон и его союзники "фактически являются спонсорами терроризма".

Секретарь Совбеза РФ также заявил, что власти Украины используют население своей страны "в качестве расходного материала" - не только "бросают на так называемые мясные штурмы, приводящие к огромным потерям, но и, по поступающей информации, используют раненых бойцов ВСУ как биоматериал, тайно изымая органы для трансплантации".

Хорватские порты для украинского зерна

Порты Хорватии будут использоваться для вывоза украинского зерна, но детали еще прорабатываются, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба по итогам переговоров с хорватским коллегой Горданом Грличем Радманом, прибывшим в Киев.

17 июля прекратила действие зерновая сделка, в рамках которой Украина могла экспортировать продовольствие через черноморские порты. Как подчеркивала российская сторона, ни одно из условий, касающихся снятия ограничений на российские поставки зерна и удобрений, выполнено не было, но соглашение может быть возобновлено "в новой форме".

Арест активов Ахметова

Басманный суд Москвы арестовал активы украинского бизнесмена Ахметова по делу о финансировании ВСУ, следует из постановления инстанции. Речь идет о долях в 3 компаниях, 41 здании и сооружении, 8 автомобилях, тракторе и деньгах.