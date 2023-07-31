Министр обороны Италии высказался за возможность переговоров с Россией и Китаем по Украине

Гуидо Крозетто отметил необходимость достичь результата

РИМ, 31 июля. /ТАСС/. Министр обороны Италии Гуидо Крозетто высказался за возможность переговоров с РФ и Китаем по мирному урегулированию на Украине.

"Сегодня, если было бы возможно достичь справедливого мира, я вел бы переговоры с Россией, Китаем и любой стороной, лишь бы достичь результата", - приводит слова министра на публичном мероприятии агентство ANSA.

Ранее итальянский министр выступил с несколькими заявлениями по теме конфликта на Украине. Так, 21 июля он выразил надежду на окончание конфликта в следующем году. 30 июля в интервью газете Corriere della Sera Крозетто высказал мнение, что конфликт может затянуться и его окончание может быть определено политическим решением.

Как заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Россия по официальным и неофициальным каналам получила порядка 30 мирных инициатив по урегулированию на Украине.