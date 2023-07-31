31 июля, 18:34
Военная операция на Украине

В Госдепе заявили, что Украина вольна сама выбирать цели для своих ударов

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер также отметил, что страна "не поддерживают и не дает разрешения" киевским властям наносить удары за пределами украинской территории

ВАШИНГТОН, 31 июля. /ТАСС/. Киевские власти вольны в своем выборе целей для ударов против РФ. С таким заявлением выступил на регулярном брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер, комментируя атаки украинских беспилотников на Москву.

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"Решения о том, как вести эту войну, остается за Украиной", - сказал он в ответ на вопрос об отношении американской администрации к недавним атакам украинских беспилотников на гражданские объекты.

Вместе с тем Миллер также заявил, что США "не поддерживают и не дают разрешения" киевским властям наносить удары за пределами территории Украины. 

Теги:
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