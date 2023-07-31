Глава МИД Франции опровергла утверждения о готовящейся военной интервенции в Нигер

Катрин Колонна считает, что освобождение и восстановление в должности президента Нигера Мохамеда Базума возможно до истечения ультиматума стран ЭКОВАС и до возможного введения африканских сил на территорию страны

ПАРИЖ, 31 июля. /ТАСС/. Франция не готовит военную интервенцию в Нигер и рассчитывает на восстановление конституционного порядка в стране. Об этом заявила министр иностранных дел республики Катрин Колонна в понедельник в эфире телеканала BFMTV.

"Мы категорически отрицаем, это ложь, - сказала она в ответ на просьбу прокомментировать заявления мятежников в Нигере о подготовке Францией военной интервенции. - Наш единственный приоритет - это обеспечение безопасности наших сограждан".

Министр выразила убеждение, что освобождение и восстановление в должности президента Нигера Мохамеда Базума возможно до истечения ультиматума стран ЭКОВАС и до возможного введения африканских сил на территорию страны. По ее словам, "[дальнейшая] дестабилизация стала бы опасна для Нигера и соседних стран". Она выразила надежду на "скорейшее возвращение к конституционному порядку" и призвала, в первую очередь, опираться на "требования международного сообщества".

Ранее ЭКОВАС созвал Чрезвычайный саммит из-за ситуации в Нигере, на котором подтвердил, что захваченный и удерживаемый мятежниками президент Нигера остается главой страны. Кроме этого, участники совещания осудили попытку госпереворота в Нигере и незаконное удержание президента, членов его семьи и правительства.

Также был выдвинут ультиматум нигерским мятежникам. В случае невыполнения требований саммита в течение одной недели, государства - участники сообщества намерены "принять все меры, которые необходимы для восстановления конституционного порядка в Нигере", которые "могут включать использование силы".