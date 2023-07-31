Боливия официально заявила о желании вступить в БРИКС

Министр иностранных дел южноамериканской республики Рохелио Майта отметил, что страна стремится к устойчивому и инклюзивному развитию

БУЭНОС-АЙРЕС, 31 июля. /ТАСС/. Президент Боливии Луис Арсе официально уведомил о желании страны присоединиться к группе БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР). Об этом сообщил в понедельник министр иностранных дел южноамериканской республики Рохелио Майта.

"Мы хотим сообщить, что 12 июня 2023 года президент Арсе официально уведомил о желании Боливии присоединиться к группе. Мы стремимся к устойчивому и инклюзивному развитию, укрепляя сотрудничество с этими развивающимися экономиками", - написал он в Twitter.

По словам министра, Боливия уже обсудила свое решение со всеми пятью членами БРИКС. "Мы знаем, что это долгий процесс, но мы на правильном пути и усердно работаем ради нашей страны", - добавил он.

Майта также сообщил, что Арсе примет участие в саммите БРИКС, который пройдет в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа.

Ранее шерпа БРИКС от ЮАР Анил Суклал информировал, что около 30 государств проявляют сейчас интерес к вступлению в БРИКС, часть из них подали официальные заявки, в том числе Алжир, Бангладеш, Египет и Эфиопия. Индийская газета Business Standard со ссылкой на собственные источники сообщила, что на саммите в Йоханнесбурге в БРИКС будут приняты пять стран: Аргентина, Египет, Индонезия, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия.