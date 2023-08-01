В Мали и Буркина-Фасо назвали объявлением войны в их адрес военную интервенцию в Нигер

Обе страны осудили введение санкций ЭКОВАС против Нигера

ПРЕТОРИЯ, 1 августа. /ТАСС/. Буркина-Фасо и Мали намерены считать любую военную интервенцию в Нигер объявлением войны в свой адрес. Об этом говорится в совместном заявлении двух стран.

"Любое военное вмешательство против Нигера будет приравнено к объявлению войны против Буркина-Фасо и Мали", - говорится в коммюнике. Они также пообещали "принять меры самообороны в поддержку ВС и народа Нигера".

Переходные правительства двух стран в своем заявлении выражают солидарность с "братским народом Нигера, который решил ответственно взять свою судьбу в свои руки". Они осудили введение санкций ЭКОВАС против Нигера, заявив, что такие меры лишь "усугубляют страдания народа и ставят под угрозу дух панафриканизма".

Заявление Мали и Буркина-Фасо стало реакцией на коммюнике стран ЭКОВАС, принятое 30 июля в ходе саммита в Абудже, в котором те потребовали в течение недели восстановить в правах избранного президента Нигера Мохамеда Базума, пообещав в противном случае "принять все меры", вплоть до "использования силы". В Угадугу и Бамако предупредили, что "любая военная интервенция против Нигера приведет к выходу Буркина-Фасо и Мали из ЭКОВАС".

Также они предостерегли от катастрофических последствий военной интервенции в Нигер, "которая может дестабилизировать весь регион, как это произошло в случае односторонней интервенции НАТО в Ливию, приведшей к распространению терроризма в Сахеле и Западной Африке".

"Переходные правительства Буркина-Фасо и Мали глубоко возмущены и удивлены наблюдаемым дисбалансом между, с одной стороны, стремительностью и авантюризмом некоторых западноафриканских политических лидеров, желающих применить вооруженную силу для восстановления конституционного порядка в суверенной стране, и, с другой стороны, бездействием, безразличием и пассивным соучастием этих организаций и политических лидеров в оказании помощи государствам и народам, которые на протяжении десятилетия являются жертвами терроризма и брошены на произвол судьбы", - заявили переходные правительства двух стран.

Ситуация в Нигере

26 июля мятежники объявили по национальному телевидению об отстранении Базума с поста президента Нигера, закрытии границ республики, введении комендантского часа, приостановке действия конституции, запрете политической активности партий. 28 июля они сообщили, что главой государства стал генерал Абдуррахман Тчиани. Во время переворота он возглавлял президентскую гвардию, подразделения которой задержали и продолжают удерживать Базума. С тех пор в Ниамее регулярно проходят манифестации в поддержку мятежников и против присутствия на территории страны иностранных войск.

Ранее ЭКОВАС созвал чрезвычайный саммит из-за ситуации в Нигере, на котором подтвердил, что захваченный и удерживаемый мятежниками президент Нигера остается главой страны. Кроме этого, участники совещания осудили попытку госпереворота в Нигере и незаконное удержание президента, членов его семьи и правительства.

Также был выдвинут ультиматум нигерским мятежникам. В случае невыполнения требований саммита в течение одной недели государства - участники сообщества намерены "принять все меры, которые необходимы для восстановления конституционного порядка в Нигере", которые "могут включать использование силы".

ЭКОВАС создали весной 1975 года странами Западной Африки. Организация объединяет 15 государств региона. Членство Буркина-Фасо, Гвинеи и Мали, где за последние несколько лет власть захватили военные, приостановлено.