СМИ сообщили о взрывах в Харькове

В Харьковской области объявили воздушную тревогу

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Взрывы прозвучали в Харькове на востоке Украины. Об этом сообщило издание "Зеркало недели".

Подробностей издание не приводит.

В настоящее время в Харьковской области объявлена воздушная тревога.

Издание "Страна" позже сообщило, что в Харькове после прозвучавших в городе взрывов произошел пожар. Где именно произошло возгорание, не уточняется. Мэр города Игорь Терехов уточнил, что взрывы раздались в Шевченковском районе.

Издание "Зеркало недели" сообщило, что в городе наблюдаются перебои с электричеством и водоснабжением. Отмечается, что водоснабжение прекратилось в некоторых районах города. Где именно возникли перебои со светом, не уточняется.