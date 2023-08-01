31 июля, 21:19,
обновлено 31 июля, 21:50
Военная операция на Украине

СМИ сообщили о взрывах в Харькове

AP Photo/ Francisco Seco
© AP Photo/ Francisco Seco

В Харьковской области объявили воздушную тревогу

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Взрывы прозвучали в Харькове на востоке Украины. Об этом сообщило издание "Зеркало недели".

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Подробностей издание не приводит.

В настоящее время в Харьковской области объявлена воздушная тревога.

Издание "Страна" позже сообщило, что в Харькове после прозвучавших в городе взрывов произошел пожар. Где именно произошло возгорание, не уточняется. Мэр города Игорь Терехов уточнил, что взрывы раздались в Шевченковском районе.

Издание "Зеркало недели" сообщило, что в городе наблюдаются перебои с электричеством и водоснабжением. Отмечается, что водоснабжение прекратилось в некоторых районах города. Где именно возникли перебои со светом, не уточняется. 

Теги:
УкраинаВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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