В Белом доме не ответили, осуждают ли США украинские атаки на территории России

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что Соединенные Штаты сфокусировались на том, чтобы обеспечить Киев "всем необходимым" для контрнаступления

НЬЮ-ЙОРК, 1 августа. /ТАСС/. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в интервью телеканалу CNN ушел от ответа на вопрос, выступают ли США против украинских ударов на территории РФ.

"Я бы хотел четко дать понять, что мы не поощряем и не способствуем [нанесению] этих ударов", - ответил Кирби на вопрос, касавшийся атаки украинских беспилотников на Москву. На уточняющий вопрос о том, выступают ли США против подобных ударов, представитель Белого дома повторил тезис о том, что Вашингтон "не поощряет и не способствует" их нанесению.

"Мы обсуждали с украинцами наши озабоченности касательно ударов внутри России, они сами отвечают за выбор целей и свои действия", - продолжил Кирби, подчеркнув, что США сфокусированы на том, чтобы "обеспечить [Киев] всем необходимым для контрнаступления".