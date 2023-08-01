В Белом доме признали, что контрнаступление ВСУ идет медленно

Джон Кирби отметил, что украинские войска наталкиваются на укрепленные линии обороны и им приходится преодолевать минные поля

НЬЮ-ЙОРК, 1 августа. /ТАСС/. Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) идет медленными темпами, признал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Они движутся медленно", - заявил он в интервью телекомпании CNN в ответ на просьбу прокомментировать темпы контрнаступления ВСУ. По словам Кирби "украинцы первыми говорят о том, что они продвигаются не столь далеко и быстро, как хотели бы".

Представитель Белого дома отметил, что украинские войска наталкиваются на укрепленные линии обороны, им также приходится преодолевать минные поля, "что тяжело само по себе". "А когда по тебе стреляют и наносят [артиллерийские] удары, что происходит каждый день, это превращается в кропотливый труд", - подчеркнул он.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня безуспешно предпринимает попытки наступления. 11 июля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ВСУ с начала контрнаступления потеряли более 26 тысяч человек. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении. 23 июля на встрече с лидером Белоруссии Александром Лукашенко в Санкт-Петербурге он заявил о провале контрнаступления Киева.