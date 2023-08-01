На Украине признали рост проблемы уклонения от мобилизации в ВСУ

Первый замглавы Минобороны страны генерал-лейтенант Александр Павлюк заявил, что ситуация обусловлена отношением общества к службе в украинской армии во время военного положения

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Проблема уклонения от мобилизации в Вооруженные силы Украины (ВСУ) растет, во многом это связано с отношением к военной службе в обществе. Об этом в эфире телеканала "Рада" сообщил первый заместитель министра обороны страны генерал-лейтенант Александр Павлюк.

"Я думаю, это большая проблема, потому что она нарастает. <...> Если по-простому сказать, это препятствование действиям Вооруженных сил. Я думаю, что рано или поздно правоохранительные органы и на эту проблему обратят особое внимание. Если бы все было по закону, то не было бы никаких проблем", - сказал он в ответ на вопрос, угрожает ли реализации мобилизационных планов деятельность на Украине Telegram-каналов, которые помогают мужчинам избежать мобилизации в ВСУ.

Павлюк утверждает, что масштабы уклонения от мобилизации связаны с отношением общества к службе в украинской армии во время военного положения, а не только с методами работы территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов в России). "Я думаю, это очень большая проблема общества, с которой требуется уже сейчас начинать бороться. Не только искать проблематику в самих сотрудниках ТЦК, которые исполняют свои обязанности - да, где плохо, где перегибают, где потеряли почву под ногами, - но это проблема общества", - пояснил он.

Власти Украины ввели военное положение в стране 24 февраля 2022 года. В этот же день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Действие указов о военном положении и мобилизации продлевалось неоднократно. В последний раз Рада продлила его 27 июля сроком на 90 суток.