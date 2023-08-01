1 августа, 00:01
Военная операция на Украине

Пентагон заключил с General Dynamics контракт в $33,8 млн на техподдержку танков Abrams

Работы будут проходить в городе Стерлинг-Хайтс

ВАШИНГТОН, 1 августа. /ТАСС/. Министерство обороны США заключило контракт на сумму $33,8 млн с компанией General Dynamics для осуществления технической поддержки танков Abrams в рамках бюджета американской армии и с задействованием средств, предназначенных для военной помощи Киеву. Об этом в понедельник сообщил Пентагон.

Читайте также
CBS: США рассчитывают завершить обучение ВСУ применению танков Abrams к концу летаNYT сообщила о начале обучения украинских военных управлению танками Abrams

"Работы будут осуществляться в городе Стерлинг-Хайтс (штат Мичиган), ориентировочное завершение работ назначено на 31 декабря 2024 года", - следует из распространенного оборонным ведомством заявления.

Как поясняет Пентагон, контракт с General Dynamics "был дополнен на $33,8 млн", в эту сумму входят, в частности, средства помощи Украине в сфере безопасности.

Ранее газета Politico сообщила, что, по планам Вашингтона, несколько американских танков Abrams поступят на Украину в сентябре. Как следует из публикации, "в первую партию войдут от шести до восьми танков". Всего США планируют передать Киеву 31 танк. Издание сообщает, что "более старые модели перед отправкой на Украину лишаются наиболее засекреченных технологий, включая в некоторых случаях секретную броню с обедненным ураном". 

Теги:
УкраинаСШАВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация