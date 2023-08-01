Пентагон заключил с General Dynamics контракт в $33,8 млн на техподдержку танков Abrams

Работы будут проходить в городе Стерлинг-Хайтс

ВАШИНГТОН, 1 августа. /ТАСС/. Министерство обороны США заключило контракт на сумму $33,8 млн с компанией General Dynamics для осуществления технической поддержки танков Abrams в рамках бюджета американской армии и с задействованием средств, предназначенных для военной помощи Киеву. Об этом в понедельник сообщил Пентагон.

"Работы будут осуществляться в городе Стерлинг-Хайтс (штат Мичиган), ориентировочное завершение работ назначено на 31 декабря 2024 года", - следует из распространенного оборонным ведомством заявления.

Как поясняет Пентагон, контракт с General Dynamics "был дополнен на $33,8 млн", в эту сумму входят, в частности, средства помощи Украине в сфере безопасности.

Ранее газета Politico сообщила, что, по планам Вашингтона, несколько американских танков Abrams поступят на Украину в сентябре. Как следует из публикации, "в первую партию войдут от шести до восьми танков". Всего США планируют передать Киеву 31 танк. Издание сообщает, что "более старые модели перед отправкой на Украину лишаются наиболее засекреченных технологий, включая в некоторых случаях секретную броню с обедненным ураном".