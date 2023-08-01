Страна надеется на положительное решение о приеме в объединение

КАРАКАС, 1 августа. /ТАСС/. Венесуэла подала заявку на вступление в БРИКС и надеется на положительное решение о приеме в это объединение. Об этом сообщил в понедельник президент Венесуэлы Николас Мадуро в авторской программе телеканала Venezolana de Television "С Мадуро +".

"Венесуэла направила предложение о вступлении в БРИКС, мы надеемся, что это предложение будет рассмотрено положительно", - указал президент. "Мы ожидаем позитивного ответа от Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР, чтобы Венесуэла рано или поздно стала членом БРИКС", - отметил он.

"БРИКС играет лидирующую роль в строительстве нового мира и открывает динамичный путь к многополярному миру", - подчеркнул Мадуро.

Ожидается, что на саммите БРИКС, который пройдет в Йоханнесбурге 22-24 августа, будут рассмотрены официальные заявки, поданные некоторыми странами на вступление в БРИКС.