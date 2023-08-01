Представитель МИД Китая провел в США переговоры с коллегами из Госдепа

Стороны обсудили такие темы, как поддержание открытыми каналов связи и регулирование двусторонних отношений, конфликт на Украине и ситуация в Тайваньском проливе

ВАШИНГТОН, 1 августа. /ТАСС/. Помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк, старший директор по делам Китая и Тайваня в Совете национальной безопасности Белого дома Сара Беран и глава департамента Северной Америки и Океании МИД Китая Ян Тао провели в Вашингтоне "откровенные, содержательные и продуктивные переговоры". Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Госдепартамента.

"Стороны провели откровенные, содержательные и продуктивные переговоры в рамках неизменных усилий по поддержанию открытыми каналов связи и ответственному регулированию двусторонних отношений", - говорится в заявлении. На встрече поднимался "ряд двусторонних, региональных и глобальных вопросов", включая конфликт на Украине и ситуацию в Тайваньском проливе.

Как отмечает американское внешнеполитическое ведомство, эта встреча стала продолжением поездки госсекретаря США Энтони Блинкена в Пекин 18-19 июня и его июльской встречи в Джакарте с занимавшим тогда пост руководителя канцелярии Комиссии по иностранным делам Центрального комитета (ЦК) Коммунистической партии Китая (КПК), членом Политбюро ЦК КПК Ван И, который впоследствии был назначен на должность министра иностранных дел КНР.

В понедельник на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер сообщил, что Соединенные Штаты рассчитывают, что Ван И воспользуется приглашением посетить США, которое принял его предшественник Цинь Ган.