1 августа, 04:53

Kyodo: Кисида намерен провести отдельные встречи с президентами США и Южной Кореи

Премьер-министр Японии отметил, что хотел бы использовать визит в Соединенные Штаты в качестве возможности для дальнейшего укрепления стратегического сотрудничества в решении проблемы КНДР

ТОКИО, 1 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе предстоящего в августе визита в США намерен провести отдельные двусторонние встречи с президентом Джо Байденом и южнокорейским лидером Юн Сок Ёлем. Как сообщило агентство Kyodo, об этом Кисида заявил на консультациях между правительством и правящей коалицией в составе Либерально-демократической партии (ЛДП) и партии "Комэйто".

По его словам, он хотел бы использовать этот визит в качестве возможности "для дальнейшего укрепления стратегического сотрудничества в решении проблемы Северной Кореи, а также в целях поддержания и укрепления свободного и открытого международного порядка, основанного на верховенстве закона".

Как ранее сообщил Белый дом, Байден, Кисида и Юн Сок Ёль 18 августа проведут трехсторонний саммит в загородной резиденции американского лидера в Кэмп-Дэвиде (штат Мэриленд) под Вашингтоном. Предыдущая очная встреча лидеров трех стран состоялась 21 мая на полях саммита Группы семи, который прошел в Хиросиме. 

Теги:
ЯпонияСШАКНДРРеспублика КореяКисида, ФумиоБайден, ДжоЮн Сок Ёль
© Информационное агентство ТАСС
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