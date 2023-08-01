Лукашенко заявил, что Белоруссия ожидает от Швейцарии объективной и прагматичной позиции

Республика готова к сотрудничеству на принципах равноправия, сказано в поздравлении главы белорусского государства президенту Швейцарской Конфедерации Алену Берсе с национальным праздником - Днем основания Конфедерации

МИНСК, 1 августа. /ТАСС/. Белоруссия ожидает от Швейцарии объективной, взвешенной и прагматичной позиции и готова к сотрудничеству на принципах равноправия. Об этом говорится в поздравлении главы белорусского государства Александра Лукашенко президенту Швейцарской Конфедерации Алену Берсе с национальным праздником - Днем основания Конфедерации, сообщает пресс-служба белорусского лидера.

"Ожидаем от швейцарских партнеров по-настоящему объективной, взвешенной и прагматичной позиции по отношению к Республике Беларусь, подтверждаем неизменную готовность к сотрудничеству на принципах равноправия и взаимного уважения для восстановления мира и безопасности в регионе и мире", - отметил Лукашенко. По его словам, народы обеих стран имеют отличный потенциал для расширения двусторонних связей в экономической, научной, образовательной, культурной и спортивной сферах, в том числе благодаря серьезным наработкам прошлых лет.

"В этом смысле не могут не беспокоить актуальные тенденции в Швейцарии, которые негативно влияют на развитие нашего взаимодействия. В первую очередь это касается присоединения к несправедливым и нелегитимным ограничительным мерам ЕС против Беларуси", - обратил внимание президент.

Он отметил, что история Белоруссии и Швейцарии неразрывно связана с их географическим положением на пересечении стратегически важных путей, обоим государствам свойственно этническое и конфессиональное разнообразие. "Нас очень многое объединяет", - говорится в поздравлении.