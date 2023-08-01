1 августа, 05:03
Военная операция на Украине

Эксперт заявил, что украинские атаки по России свидетельствуют о военной слабости Киева

Бывший аналитик Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон считает, что президент Украины Владимир Зеленский "идет к преждевременной смерти"

НЬЮ-ЙОРК, 1 августа. /ТАСС/. Украинские атаки по территории России свидетельствуют о военной слабости режима президента Владимира Зеленского и ведут к поражению Киева. Такое мнение выразил бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон.

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"Он [Зеленский] идет к преждевременной смерти. Такова реальность, [удары по территории РФ] это акт отчаяния <...>. А Россия продолжает свое наступление, в то время как Украина проигрывает, и проигрывает стремительно", - сказал он в беседе с ведущим подкаста Judging Freedom Эндрю Наполитано.

Ранее американская администрация фактически подтвердила, что Вашингтон не удовлетворен темпами контрнаступления Вооруженных сил Украины. По словам координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джона Кирби, Зеленский сам говорил, что контрнаступление движется не так быстро, как хотелось бы. 

Теги:
УкраинаСШАРоссияЗеленский, Владимир АлександровичВоенная операция на Украине
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