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Дело Ассанжа и WikiLeaks

В Австралии заявили, что продолжат добиваться от США освобождения Джулиана Ассанжа

Премьер-министр страны Энтони Альбанезе отметил, что заключение основателя WikiLeaks "продолжалось слишком долго"

СИДНЕЙ, 1 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе намерен продолжать добиваться от американского правительства освобождения основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Соответствующее заявление глава австралийского правительства сделал, выступая перед журналистами.

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По словам премьера, его позиция и позиция правительства Австралии в отношении экстрадиции Ассанжа в США остается неизменной. "Это [заключение основателя WikiLeaks] продолжалось слишком долго. Мы остаемся очень тверды в своем мнении и постоянны в наших заявлениях американскому правительству, мы продолжим делать это [добиваться его освобождения]", - указал Альбанезе.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая на пресс-конференции по итогам американо-австралийских консультаций на уровне министров в формате "два плюс два" (AUSMIN), прошедших в Брисбене 29 июля, заявил, что "Ассанжу были предъявлены обвинения в очень серьезном преступлении в США". Он утверждал, что действия основателя WikiLeaks "нанесли очень серьезный ущерб национальной безопасности [США] и подвергли многих людей серьезной опасности".

В свою очередь глава австралийского МИД Пенни Вонг указала, что "правительство страны делает все, что в его силах" для защиты Ассанжа, являющегося гражданином Австралии, но возможности Канберры ограничены "тем, что судебные разбирательства в отношении основателя WikiLeaks еще не завершены". "Австралийское правительство не является участником этих судебных разбирательств, и мы не можем вмешиваться в них, однако мы продолжим оказывать ему консульскую помощь", - сообщила она. 

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© Информационное агентство ТАСС
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