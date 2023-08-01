Филиппины 24 августа введут систему электронных виз для граждан Китая

Целью такого решения является привлечение большего числа туристов из КНР

БАНГКОК, 1 августа. /ТАСС/. Филиппины с 24 августа вводят систему оформления электронных виз для жителей Китая с целью привлечения большего числа туристов из этой страны. Об этом сообщил филиппинский МИД.

"Ожидается, что эффективная и удобная в использовании услуга электронной визы внесет свой вклад в усилия правительства Филиппин по развитию туризма и деловых контактов", - пояснили в министерстве.

Проект призван способствовать восстановлению туристического сектора Филиппин до показателей, которые регистрировались перед пандемией коронавируса. Так, в 2019 году Китай после Южной Кореи являлся вторым по величине туристическим рынком Филиппин, тогда страну посетили более 1,7 млн граждан КНР.

Россиянам для посещения Филиппин виза не нужна, срок безвизового пребывания ограничен 30 днями.