Экс-глава КС Молдавии заявил, что запрет партии "Шор" создал опасный прецедент для властей

Александр Тэнасе отметил, что в будущем он может ударить уже по правящей в настоящий момент ПДС

КИШИНЕВ, 1 августа. /ТАСС/. Запрет на участие в выборах представителям оппозиционной партии "Шор", который накануне одобрил парламент Молдавии, создал опасный прецедент, в будущем он может ударить уже по правящей в настоящий момент Партии действия и солидарности (ПДС). Такое мнение выразил бывший председатель Конституционного суда (КС) Молдавии Александр Тэнасе.

"Демократию нельзя строить через злоупотребления, вопреки законам. Если через несколько лет сменится большинство или конъюнктура и тогда решат, что все, кто состоял в Фонде Сороса или в ПДС являются врагами народа, то для них создан очень подходящий прецедент", - сказал он в эфире телеканала "Молдова-1".

Накануне парламент утвердил поправки в Избирательный кодекс Молдавии, запретив участие в выборах лидерам и активистам партии "Шор". В июне КС поддержал запрос правительства о запрете деятельности этой партии. Как пояснял председатель суда Николай Рошка, депутаты "Шор" сохранят мандаты в парламенте, но фракция будет расформирована.

В свою очередь лидер партии Илан Шор обвинил власти в давлении на оппозицию и заявил, что представит решения, которые позволят членам партии продолжать свою политическую и социальную деятельность. На выборах 2021 года в 101-местный парламент Молдавии прошли пять представителей партии "Шор".