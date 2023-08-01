Зеленский заслушал доклады Залужного и Буданова

Президент Украины сообщил, что доклады содержали информацию о работе системы противовоздушной обороны, ситуации в приграничных областях и последствиях взрывов в Харькове и Кривом Роге

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что утром заслушал доклады, в том числе главнокомандующего вооруженными силами Валерия Залужного и начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Кирилла Буданова.

"Утро началось с важных докладов <...>. Заслушал главкома Залужного по поводу ситуации на фронте <...>. Был и закрытый доклад начальника ГУР Буданова", - написал Зеленский в Telegram-канале.

По его словам, были представлены доклады о работе системы противовоздушной обороны, ситуации в приграничных областях и последствиях взрывов в Харькове и Кривом Роге.

Обычно Зеленский принимает доклады командования вооруженных сил на заседаниях ставки, как правило, они проходят в дневное время.